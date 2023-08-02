Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Юрий Подорожний. Он отметил, что такую историю с Путиным Эрдоган не устроил бы даже гипотетически. Отметим, что во время разговора с бункерным дедом президент Турции сказал про последствия из-за прекращения зерновой сделки.

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"В конце концов, он является диктатором в своей стране. Диктатором, которого выбрали. По крайней мере, он такой президент "с железной рукой", – отметил политтехнолог.

Важно! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Он обвиняется в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированной территории Украины. Бункерного деда могут арестовать на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав. Турция этого не сделала.

Для Турции сейчас действительно важно сотрудничество как с Западом, так и со страной-агрессором. Это сотрудничество приносит ей много различных экономических и политических преференций. Так, за последние годы эта страна стала одним из самых мощных игроков на рынке оружия.

Что касается невозможного ареста – для Эрдогана это вообще не вариант так делать, потому что на самом деле он в душе симпатизирует Путину. Или если не симпатизирует – Путин собственно ему удобный президент. И Турция "выдоивает" из России максимум экономических преференций,

– подчеркнул Подорожний.

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