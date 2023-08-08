Об этом заявил представитель главного управления разведки Андрей Юсов. в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что события в порту Дериндже – "очень странные", передает 24 Канал.

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"Совпадение? Не думаю"

Юсов подчеркнул, что особенно тщательно нужно изучить информацию о вероятной причастности кремлевского режима к взрывам в Турции.

Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странной выглядит ситуация — взрыв элеватора в Турции в преддверии возможного визита путинского диктатора в Турцию,

– заявил Юсов.

В разведке также отметили, что Турция является страной, активно занимающейся вопросом зернового соглашения. В частности, именно правительство этой страны больше всего призывает Путина возобновить поставки украинского зерна.

"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", – заявил Юсов.

В турецком порту раздался взрыв: что известно