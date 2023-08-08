Об этом заявил представитель главного управления разведки Андрей Юсов. в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что события в порту Дериндже – "очень странные", передает 24 Канал.
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"Совпадение? Не думаю"
Юсов подчеркнул, что особенно тщательно нужно изучить информацию о вероятной причастности кремлевского режима к взрывам в Турции.
Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странной выглядит ситуация — взрыв элеватора в Турции в преддверии возможного визита путинского диктатора в Турцию,
– заявил Юсов.
В разведке также отметили, что Турция является страной, активно занимающейся вопросом зернового соглашения. В частности, именно правительство этой страны больше всего призывает Путина возобновить поставки украинского зерна.
"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", – заявил Юсов.
В турецком порту раздался взрыв: что известно
- В турецком порту Дериндже 7 августа раздался мощный взрыв. Это произошло, когда там загружали судно с зерном. Взрыв был такой силы, что местным показалось, будто началось землетрясение.
- В результате взрыва пострадали 10 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте также работали спасатели, медики и другие экстренные службы.
- Также известно, что в результате взрыва разрушены или повреждены 13 элеваторов из 16, расположенных на территории порта. Кстати, суда при взрыве не пострадали.
- Начальное расследование показало, что взрыв произошел из-за "сжатия пшеничной пыли во время перемещения пшеницы с судна к силосу". Однако окончательная причина взрыва будет объявлена после всех экспертиз.
- Мэр города заявил, что взрыв был серьезным, но локальным. Он утверждает, что инцидент не нанес значительный ущерб окружающей среде.