Пожар вспыхнул на химическом заводе в организованной промышленной зоне Великёй, расположенной в городе Черкезкёй. На место инцидента сразу прибыли все соответствующие спецслужбы.

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Черный дым охватил город

Завод по производству химических веществ огонь охватил днем 7 августа. На место пожара сразу выехали спасатели, начавшие работать над его ликвидацией. Усложняли работу пожарных взрывы, раздававшиеся на территории завода.

Пожар в Текирдаге на химзаводе: смотрите видео

Благодаря быстрым действиям спасателей, пожар удалось обуздать и взять под контроль возгорание. Пожар был настолько сильным, что дым от него был виден во всех районах города.

Пока спасатели работали над укрощением огня, правоохранители принимали меры безопасности, чтобы не пострадало местное население. Пока информации о жертвах и пострадавших нет.

Никаких пострадавших или погибших нет. Мы будем усиливать наши меры, наши усилия по его тушению продолжаются,

– заявил губернатор Текирдага Азиз Йылдырым.

Правда, в местных СМИ заявляют, что во время тушения пожара пострадал один из спасателей. Он якобы надышался дымом, поэтому его госпитализировали.

Спасатели продолжают работать на месте пожара. Частично огонь удалось обуздать и он не успел охватить находящиеся рядом другие заводы и фабрики. Губернатор города сообщил, что по предварительной информации, причиной возгорания могло стать электричество, однако официально установить его смогут только после ликвидации пожара и проведения всех необходимых экспертиз.

Пожар на химзаводе / Фото NTV

В турецком порту прогремел взрыв

На Севере Турции в турецком порту Дериндже 7 августа раздался мощный взрыв. Это произошло, когда там загружали судно с зерном.

Пока известно о 10 пострадавших в результате взрыва. Информация о погибших не поступала.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за "детонации зерновой пыли". Однако официальная информация еще не была озвучена. Также местные власти сообщили, что взрыв разрушил 13 из 16 элеваторов, расположенных на территории порта.