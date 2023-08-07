Пожежа спалахнула на хімічному заводі в організованій промисловій зоні Велікьой, що у місті Черкезкьой. На місце інциденту відразу прибули усі відповідні спецслужби.

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Чорний дим охопив місто

Завод з виробництва хімічних речовин вогонь охопив вдень 7 серпня. На місце пожежі відразу виїхали рятувальники, які почали працювати над її ліквідацією. Ускладнювали роботу пожежників вибухи, які лунали на території заводу.

Пожежа в Текірдазі на хімзаводі: дивіться відео

Завдяки швидким діям рятувальників, пожежу вдалося приборкати й взяти під контроль загоряння. Пожежа була настільки сильна, що дим від неї було видно у всіх районах міста.

Поки рятувальники працювали над приборканням вогню, правоохоронці вживали заходів безпеки, аби не постраждало місцеве населення. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

Жодних постраждалих або загиблих немає. Ми будемо посилювати наші заходи, наші зусилля щодо його гасіння тривають,

– заявив губернатор Текірдагу Азіз Їлдирим.

Щоправда, у місцевих ЗМІ заявляють, що під час гасіння пожежі постраждав один з рятувальників. Він нібито надихався диму, тому його госпіталізували.

Рятувальники нині продовжують працювати на місці пожежі. Частково вогонь вдалося приборкати й він не встиг охопити інші заводи та фабрики, які розташовані поруч. Губернатор міста повідомив, що за попередньою інформацією, причиною загоряння могла стати електрика, проте офіційно встановити її зможуть лише після ліквідації пожежі та проведення всіх необхідних експертиз.

Пожежа на хімзаводі / Фото NTV

У турецькому порту прогримів вибух

На Півночі Туреччини у турецькому порту Деріндже 7 серпня пролунав потужний вибух. Це сталося, коли там завантажували судно із зерном.

Наразі відомо про 10 постраждалих унаслідок вибуху. Інформація про загиблих не надходила.

За попередньою інформацією, вибух стався через "детонацію зернового пилу". Проте офіційну інформацію ще не озвучували. Також місцева влада повідомила, що вибух зруйнував 13 із 16 елеваторів, які були розташовані на території порту.