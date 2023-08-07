Наразі відомо, що внаслідок цього вибуху постраждали 10 осіб, 2 з них – у важкому стані. На місці також працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

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Що відомо про вибух у порту Деріндже

Очевидці повідомляють, що близько 14:40 за місцевим часом з невстановленої причини стався вибух у силосах Турецької зернової ради, розташованої в гавані Деріндже. Звук вибуху також чули в Гьолджюці, Кьорфезі та Карамюрселі.

Вибух у порту Деріндже / Фото турецького видання Sabah

У мережу також виклали кадри, де чітко видно, як "схожий на землетрус" вибух прогримів у порту приблизно в 88 кілометрах на Схід від столиці Туреччини – Стамбула. На місце події також направили велику кількість поліцейських, пожежників та кілька бригад медиків.

Згодом мер Деріндже Зекі Айгюн зробив заяву щодо нещодавніх вибухів у порту. Він сказав, що наразі там ліквідовують наслідки вибуху.

Вибух у Деріндже був схожий на землетрус / Фото турецьких ЗМІ

Мій офіс розташований приблизно в 1 кілометрі (від місця подій – 24 Канал), і я відчув землетрус. Всі працюють, ми знаємо, що стався вибух,

– наголосив він.

До того ж Айгюн розповів, що цей інцидент був серйозний, але локальний. За його словами, це не завдало великої шкоди навколишньому середовищу.

Також про вибух висловився і губернатор Коджаелі Седдар Явуз, сказавши, що всі заходи з порятунку тривають, а під завалами нікого немає. Він також припустив, що саме могла спричинити цей вибух.

Момент вибуху в Деріндже: дивіться відео

"Вважається, що цей тип вибуху може бути спричинений стисненням пшеничного пилу. Звичайно, експерти дивляться на причини загоряння з різних точок зору. На цю мить вогню немає", – підкреслив він.

Вибух прокоментували й в міністерстві транспорту Туреччини. Там зауважили, що жодне з суден внаслідок цього вибуху не постраждало.

Очевидці бачили вибухи поблизу елеваторів у Деріндже: дивіться відео

Наостанок начальник пожежної бригади Коджаелі Ісламоглу сказав, що близько 3 силосів вибухнули, а також, що поки у порту немає нічого серйозного.

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