На жаль, вогонь швидко поширився територією верфі у вільній зоні Анталії, яка є одним з найважливіших центрів виробництва суперрозкішних яхт у світі. Річ у тім, що загоряння живило горіння хімічних речовин. Однак врешті завдяки значним зусиллям пожежу вдалося приборкати.

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Під час пожежі чули вибухи

Про пожежу повідомили робітники верфі, які у цей час перебували на обідній перерві. Самі ж робітники дізналися про загоряння через звук вибуху, який згодом повторювався не раз.

Річ у тім, що всередині об'єкта були хімікати, тож коли полум’я їх досягало, з верфі час від часу було чути звуки вибуху. Небо ж над місцем, де поширився вогонь, затягнуло темним димом.

Як повідомили іноземні медіа, вогонь загорівся в салоні однієї з яхт. Він швидко розрісся і згодом перекинувся на іншу яхту. Згодом пожежа поширилася на 3 різні ангари на верфі.

Дим від пожежі було видно здалека: відео

Робітників, які у час виникнення пожежі перебували на перерві, евакуювали з місця надзвичайної ситуації. Також були евакуйовані й сусідні верфі.

Працівники верфі вивезли з цього району човни та яхти, що будуються. Також були вжиті запобіжні заходи щодо ризику вибуху в зоні розташування хімічних речовин,

– повідомили ЗМІ.

Натомість на місце загоряння оперативно прибули пожежники столичного муніципалітету Анталії, а також:

автомобіль соціального реагування,

15 водокамп,

гелікоптер.

Так, щоб загасити полум'я, рятувальникам довелося працювати не лише з землі, а й залучити пожежний гелікоптер обласного управління лісового господарства.

Пожежа на верфі в Анталії: відео

Для ліквідації пожежі знадобилося декілька годин

Як повідомили турецькі ЗМІ, завдяки напруженим зусиллям підрозділів ліквідувати пожежу вдалося за одну годин. Однак зазначимо, що деякі турецькі ЗМІ повідомляють, що на ліквідацію вогню знадобилося до 3 годин.

За даними турецьких медіа, на щастя, внаслідок пожежі не було загиблих, однак деякі працівники верфі та пожежники постраждали від диму. Їм на місці події надали допомогу бригади медиків. Також під час пожежі згоріли 2 яхти, довжиною 30 та 25 метрів, а також десятиметровий човен.

Після ліквідації вогнюна верфі розпочалися роботи з охолодження, щоб запобігти повторному поширенню полум'я через хімічні речовини, які використовуються при будівництві човнів і яхт. Служби держави ж припускають, що загоряння могло виникнути через електричний контакт. Однак для встановлення точної причини пожежі розпочали розслідування.