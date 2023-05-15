К сожалению, огонь быстро распространился по территории верфи в свободной зоне Анталии, которая является одним из важнейших центров производства суперроскошных яхт в мире. Дело в том, что возгорание питало горение химических веществ. Однако в итоге благодаря значительным усилиям пожар удалось обуздать.

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Во время пожара слышали взрывы

О пожаре сообщили рабочие верфи, находившиеся в это время на обеденном перерыве. Сами же рабочие узнали о возгорании из-за звука взрыва, который впоследствии повторялся не раз.

Дело в том, что внутри объекта были химикаты, так что когда пламя их достигало, из верфи время от времени слышались звуки взрыва. Небо над местом, где распространился огонь, затянуло темным дымом.

Как сообщили иностранные медиа, огонь загорелся в салоне одной из яхт. Он быстро разросся и впоследствии перебросился на другую яхту. Впоследствии пожар распространился на 3 разных ангара на верфи.

Дым от пожара был виден издалека: видео

Рабочие, которые во время возникновения пожара находились на перерыве, были эвакуированы с места чрезвычайной ситуации. Также были эвакуированы соседние верфи.

Работники верфи вывезли из этого района строящиеся лодки и яхты. Также были предприняты меры по риску взрыва в зоне расположения химических веществ,

– сообщили СМИ.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные столичного муниципалитета Анталии, а также:

автомобиль социального реагирования,

15 водокамп,

вертолет.

Так, чтобы потушить пламя, спасателям пришлось работать не только с земли, но и привлечь пожарный вертолет областного управления лесного хозяйства.

Пожар на верфи в Анталии: видео

Для ликвидации пожара понадобилось несколько часов

Как сообщили турецкие СМИ, благодаря напряженным усилиям подразделений ликвидировать пожар удалось за один час. Однако отметим, что некоторые турецкие СМИ сообщают, что на ликвидацию огня ушло до 3 часов.

По данным турецких медиа, к счастью, в результате пожара не было погибших, однако некоторые работники верфи и пожарные пострадали от дыма. Им на месте происшествия оказали помощь бригады медиков. Также во время пожара сгорели 2 яхты, длиной 30 и 25 метров, а также десятиметровая лодка.

После ликвидации огня верфи начались работы по охлаждению, чтобы предотвратить повторное распространение пламени из-за химических веществ, используемых при строительстве лодок и яхт. Службы государства же предполагают, что возгорание могло возникнуть из-за электрического контакта. Однако для установления точной причины пожара приступили к расследованию.