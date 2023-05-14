Возгорание возникло после очередных вражеских обстрелов. Пламя распространилось на 400 квадратных метров.
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В Тернополе потушили масштабные пожары
В Тернополе 14 мая спасатели ликвидировали пожары в двух складских постройках на общей площади 400 квадратных метров. К тушению привлекли 33 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.
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