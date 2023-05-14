Займання виникло після чергових ворожих обстрілів. Полум'я поширилося на 400 квадратних метрів.
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У Тернополі загасили масштабні пожежі
У Тернополі 14 травня рятувальники ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 квадратних метрів. До гасіння залучили 33 співробітників ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.
Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині,
– прокоментував ситуацію голова ДСНС Сергій Крук.
За його словами, за допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі.
"Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", – підсумував Крук.
Дивіться відео з місця пожежі
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Ракетна атака по Тернополю: коротко
- Мер міста Сергій Надал розповів, що ввечері 13 травня трапилося влучання у складські приміщення. Відомо про двох травмованих, яких госпіталізували.
- Окупанти вдруге атакували Тернопіль близько 5:00 14 травня. Внаслідок вибухів, ймовірно, уламками ракети пошкодилися цивільні будівлі та автомобілі.
- Про постраждалих інформація поки не надходила. На місці працюють спеціальні служби.
- Варто зауважити, що вночі 14 травня росіяни атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі та крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
- Протягом нічної атаки українським захисникам вдалося знищити 3 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 та 25 безпілотних літальних апаратів – 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131", 1 ударний БпЛА типу "Ланцет", 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще 4 ворожі дрони.