Гурт TVORCHI – саме з Тернополя. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Удар по Тернополю пов’язали з гуртом TVORCHI

За словами Труша, українці повинні бути завжди готові до будь-якого моменту та до будь-якого прильоту, тому що це – війна.

Очільник ОВА висловив особисту думку щодо обстрілу. Він заявив, що гурт TVORCHI, які посіли 6 місце на Євробаченні – саме з Тернополя.

Можливо, для росіян це якась знакова подія була, що Україна виступала на Євробаченні, а їх вже два роки поспіль туди не пускають,

– зазначив Труш.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак також підтвердив, що вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих.

Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення, наголосив Єрмак.

Наслідки ворожої атаки Тернополя / фото Андрій Єрмак

Ракетна атака Тернополя: що відомо

Мер міста Сергій Надал розповів, що ввечері 13 травня було влучання у складські приміщення. Станом на ранок пожежу локалізовано. Відомо про двох травмованих, яких госпіталізували.

Також ворог вдруге атакував Тернопіль близько 5 години ранку 14 травня. Внаслідок вибухів (ймовірно уламків ракети) пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

Про постраждалих інформація не надходила. Наразі на місці працюють спеціальні служби.