Як виявилось, ворог атакує Україну різними типами ракет та БПЛА. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Чому в Україні була нетипова повітряна тривога

За словами Ігната, окупанти атакують зі всіх напрямків. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема й з Півдня – атакують ракетами "Калібр".

Зазвичай запускають і з Півдня. Це все умовно, це лише напрямок. Їх дуже видно, коли вони підлітають до наших засобів виявлення,

– зазначив Ігнат.

Тому початок тривоги із Заходу свідчить про те, що ворог запускав ракети саме з того напрямку.

Чи заходили ворожі цілі з Придністров'я

Під час повітряної тривоги в Україні повідомляли, що на Вінниччині помітили невідомі літальні об’єкти. Ігнат зауважив, що цілі, які запускає противник, неодноразово запускали з Чорного моря, водночас використовуючи й територію Молдови – тобто Придністров'я.

Нічна атака України 14 травня: що відомо

У Повітряних силах повідомляли, що у ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів: 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131", один ударний БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", ще чотири БпЛА та три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

У КМВА зазначили, що від початку травня це вже сьома повітряна атака на столицю. Попередньо, близько півночі російські військові запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники.