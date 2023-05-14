Как оказалось, враг атакует Украину разными типами ракет и БПЛА. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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Почему в Украине была нетипичная воздушная тревога

По словам Игната, оккупанты атакуют со всех направлений. Заход ракет используется с разных точек, в том числе и с Юга – атакуют ракетами "Калибр".

Обычно запускают и с Юга. Это все условно, это только направление. Их очень видно, когда они подлетают к нашим средствам обнаружения,

– отметил Игнат.

Поэтому начало тревоги с Запада свидетельствует о том, что враг запускал ракеты именно из того направления.

Заходили ли вражеские цели из Приднестровья

Во время воздушной тревоги в Украине сообщали, что в Винницкой области заметили неизвестные летательные объекты. Игнат отметил, что цели, запускаемые противником, неоднократно запускались с Черного моря, одновременно используя и территорию Молдовы – то есть Приднестровья.

Ночная атака Украины 14 мая: что известно

В Воздушных силах сообщали, что в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов: 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131", один ударный БПЛА типа "Ланцет", два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", еще четыре БПЛА и три крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

В течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных сил совершила до полусотни самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.

В КГВА отметили, что с начала мая это уже седьмая воздушная атака на столицу. Предварительно, около полуночи российские военные запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики.

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