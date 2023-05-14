Группа TVORCHI – именно из Тернополя. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Удар по Тернополю связали с группой TVORCHI

По словам Труша, украинцы должны быть всегда готовы к любому моменту и к любому прилету, потому что это – война.

Глава ОВА высказал личное мнение по поводу обстрела. Он заявил, что группа TVORCHI, занявшая 6 место на Евровидении – именно из Тернополя.

Возможно, для россиян это какое-то знаковое событие было, что Украина выступала на Евровидении, а их уже два года подряд туда не пускают,

– отметил Труш.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также подтвердил, что ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших.

Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения, подчеркнул Ермак.

Последствия вражеской атаки Тернополя / фото Андрей Ермак

Ракетная атака Тернополя: что известно

Мэр города Сергей Надал рассказал, что вечером 13 мая было попадание в складские помещения. По состоянию на утро пожар локализован. Известно о двух травмированных, которых госпитализировали.

Также враг второй раз атаковал Тернополь около 5 часов утра 14 мая. В результате взрывов (вероятно обломков ракеты) повреждены гражданские здания и автомобили.

О пострадавших информация не поступала. В настоящее время на месте работают специальные службы.