На жаль, внаслідок цього є постраждалі. В Офісі Президента показали наслідки ворожої атаки по місту.

Реакція ОП на атаку Тернополя

Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих.

Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. Росіяни – це закомплексовані терористи,

– наголосив глава ОП.

Наслідки ворожої атаки Тернополя / фото Андрій Єрмак

У Тернополі після ракетної атаки почалася пожежа / фото ДСНС України