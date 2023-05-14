К сожалению, в результате этого есть пострадавшие. В Офисе Президента показали последствия вражеской атаки по городу.

Важно Месть Украине за Евровидение: все, что известно об очередной циничной атаке врага

Реакция ОП на атаку Тернополя

Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших.

Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. Россияне – это закомплексованные террористы,

– подчеркнул глава ОП.

Последствия вражеской атаки Тернополя / фото Андрей Ермак

​К работам было привлечено 18 единиц техники и более 80 человек личного состава ДСНС Украины.

В Тернополе после ракетной атаки начался пожар / фото ГСЧС Украины

Ракетная атака Тернополя: все, что известно