Известно, что в результате этого взрыва пострадали 10 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии. На месте также работают спасатели, медики и другие экстренные службы.
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Что известно о взрыве в порту Дериндже
Очевидцы сообщают, что около 14:40 по местному времени по неустановленной причине произошел взрыв в силосах Турецкого зернового совета, расположенном в гавани Дериндже. Звук взрыва также слышали в Гелджюке, Керфеге и Карамюрселе.
Взрыв в порту Дериндже / Фото турецкого издания Sabah
В сеть также выложили кадры, где четко видно, как "похожий на землетрясение" взрыв прогремел в порту примерно в 88 километрах к востоку от столицы Турции – Стамбула. На место происшествия также направили большое количество полицейских, пожарных и несколько бригад медиков.
Впоследствии мэр Дериндже Зеки Айгюн сделал заявление о недавних взрывах в порту. Он сказал, что там ликвидируют последствия взрыва.
Взрыв в Дериндже был похож на землетрясение / Фото турецких СМИ
Мой офис расположен примерно в 1 километре (от места событий – 24 Канал), и я почувствовал землетрясение. Все работают, мы знаем, что произошел взрыв,
– подчеркнул он.
К тому же Айгюн рассказал, что этот инцидент был серьезным, но локальным. По его словам, это не нанесло большого ущерба окружающей среде.
Также о взрыве высказался и губернатор Коджаэли Седдар Явуз, сказав, что все меры по спасению длятся, а под завалами никого нет. Он также предположил, что именно могла вызвать этот взрыв.
Момент взрыва в Дериндже: смотрите видео
"Считается, что этот тип взрыва может быть вызван сжатием пшеничной пыли. Конечно, эксперты по объекту смотрят на это с разных точек зрения. На этот момент огня нет", – подчеркнул он.
Взрыв прокомментировали и в министерстве транспорта Турции. Там отметили, что ни одно из судов в результате этого взрыва не пострадало.
Очевидцы видели взрывы вблизи элеваторов в Дериндже: смотрите видео
В заключение начальник пожарной бригады Коджаэли Исламоглу сказал, что около 3 силосов взорвались, а также, что пока в порту нет ничего серьезного.
Ранее в Турции произошел взрыв на верфи
- В турецком городе Анталия 15 мая произошел пожар на верфи. Так, возгорание возникло на фабрике по производству лодок и яхт Damen.
- Также в результате пожара очевидцы слышали взрывы. Огонь быстро распространился по свободной зоне турецкой Анталии.
- В конце концов огонь удалось обуздать в результате чрезвычайных усилий. Для гашения даже пришлось применить самолет.