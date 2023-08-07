Известно, что в результате этого взрыва пострадали 10 человек, 2 из них – в тяжелом состоянии. На месте также работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

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Что известно о взрыве в порту Дериндже

Очевидцы сообщают, что около 14:40 по местному времени по неустановленной причине произошел взрыв в силосах Турецкого зернового совета, расположенном в гавани Дериндже. Звук взрыва также слышали в Гелджюке, Керфеге и Карамюрселе.

Взрыв в порту Дериндже / Фото турецкого издания Sabah

В сеть также выложили кадры, где четко видно, как "похожий на землетрясение" взрыв прогремел в порту примерно в 88 километрах к востоку от столицы Турции – Стамбула. На место происшествия также направили большое количество полицейских, пожарных и несколько бригад медиков.

Впоследствии мэр Дериндже Зеки Айгюн сделал заявление о недавних взрывах в порту. Он сказал, что там ликвидируют последствия взрыва.

Взрыв в Дериндже был похож на землетрясение / Фото турецких СМИ

Мой офис расположен примерно в 1 километре (от места событий – 24 Канал), и я почувствовал землетрясение. Все работают, мы знаем, что произошел взрыв,

– подчеркнул он.

К тому же Айгюн рассказал, что этот инцидент был серьезным, но локальным. По его словам, это не нанесло большого ущерба окружающей среде.

Также о взрыве высказался и губернатор Коджаэли Седдар Явуз, сказав, что все меры по спасению длятся, а под завалами никого нет. Он также предположил, что именно могла вызвать этот взрыв.

Момент взрыва в Дериндже: смотрите видео

"Считается, что этот тип взрыва может быть вызван сжатием пшеничной пыли. Конечно, эксперты по объекту смотрят на это с разных точек зрения. На этот момент огня нет", – подчеркнул он.

Взрыв прокомментировали и в министерстве транспорта Турции. Там отметили, что ни одно из судов в результате этого взрыва не пострадало.

Очевидцы видели взрывы вблизи элеваторов в Дериндже: смотрите видео

В заключение начальник пожарной бригады Коджаэли Исламоглу сказал, что около 3 силосов взорвались, а также, что пока в порту нет ничего серьезного.

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