Лісові пожежі на італійському острові Сицилія поширилися через сильний вітер. У регіоні були вимушені навіть закрити багато аеропортів, бо лісові пожежі вирували буквально поблизу.

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Аеропорт Палермо закрили на початку минулого тижня, оскільки 3 села поблизу були охоплені лісовими пожежами.



Пожежі охопили Італію / Фото Getty Images

Унаслідок пожеж пошкоджено будівлю термінала аеропорту Катанії, його теж частково закрили. Це може спричинити певні економічні втрати. Адже подорожі та туризм є одними з головних факторів економічного зростання в Італії.

Потужне відновлення сектору туризму – запорука появи робочих місць і процвітання в Італії, оскільки іноземні відвідувачі повертаються. Протягом наступних десяти років ми очікуємо, що туризм зросте до 12% ВВП Італії,

– відзначила Джулія Сімпсон – президентка і генеральна директорка WTTC.

Але триваючі пожежі можуть завдавати значних збитків країні.



Через пожежі в Італії закривають аеропорти / Getty Images

Закриття аеропортів та евакуація туристів

Пожежі охоплюють не тільки ліси, а й деякі населені пункти. Усе через те, що в регіоні зафіксовано стрімке підвищення температури, воно уже сягнуло рекордних температур. В Катанії, наприклад, – 47,6 градуса тепла.



Пожежі масштабні, рятувальникам важко їх ліквідовувати / Фото Getty Images

За даними місцевих ЗМІ, пожежники ліквідували великі осередки лісових пожеж, але займання навколо міст Палермо, Мессіна та Катанія були настільки масштабними, що потребували багато часу, щоб загасити їх.

Троє людей загинули в цьому регіоні через неможливість евакуації. Зрозуміло, що й матеріальні збитки теж значні. Зокрема, пожежа охопила церкву Санта-Марія-ді-Герсу 15-го століття в Палермо, це завдало збитків на 260 мільйонів євро.