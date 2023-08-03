Лесные пожары на итальянском острове Сицилия распространились из-за сильного ветра. В регионе были вынуждены даже закрыть многие аэропорты, потому что лесные пожары бушевали буквально поблизости.

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Аэропорт Палермо закрыли в начале прошлой недели, поскольку 3 села поблизости были охвачены лесными пожарами.



Пожары охватили Италию / Фото Getty Images

В результате пожаров повреждено здание терминала аэропорта Катания, его тоже частично закрыли. Это может привести к определенным экономическим потерям. Ведь путешествия и туризм являются одними из главных факторов экономического роста в Италии.

Мощное восстановление сектора туризма – залог появления рабочих мест и процветания в Италии, поскольку возвращаются иностранные посетители. В течение следующих десяти лет мы ожидаем, что туризм вырастет до 12% ВВП Италии.

– отметила Джулия Симпсон – президент и генеральный директор WTTC.

Но продолжающиеся пожары могут наносить значительный ущерб стране.



Из-за пожаров в Италии закрывают аэропорты / Getty Images

Закрытие аэропортов и эвакуация туристов

Пожары охватывают не только леса, но некоторые населенные пункты. Все из-за того, что в регионе зафиксировано стремительное повышение температуры, оно уже достигло рекордных температур. В Катания, например, – 47,6 градуса тепла.



Пожары масштабные, спасателям тяжело их ликвидировать / Getty Images

По данным местных СМИ, пожарные ликвидировали большие очаги лесных пожаров, но возгорания вокруг городов Палермо, Мессина и Катания были настолько масштабными, что потребовали много времени, чтобы потушить их.

Три человека погибли в этом регионе из-за невозможности эвакуации. Понятно, что и материальный ущерб тоже значителен. В частности, пожар охватил церковь Санта-Мария-ди-Герсу 15-го века в Палермо, что нанесло ущерб на 260 миллионов евро.