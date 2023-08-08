Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він наголосив, що події в порту Деріндже – "дуже дивні", передає 24 Канал.
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"Збіг? Не думаю"
Юсов наголосив, що особливо ретельно треба вивчити інформацію щодо ймовірної причетності кремлівського режиму до вибухів у Туреччині..
Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити й дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивною виглядає ситуація — вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту путінського диктатора до Туреччини,
– заявив Юсов.
У розвідці також наголосили, що Туреччина є країною, яка активно займається питанням зернової угоди. Зокрема, саме уряд цієї країни чи не найбільше закликає Путіна відновити поставки українського зерна.
"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", – заявив Юсов.
У турецькому порту пролунав вибух: що відомо
- У турецькому порту Деріндже 7 серпня пролунав потужний вибух. Це сталося, коли там завантажували судно із зерном. Вибух був такої сили, що місцевим здалося, ніби почався землетрус.
- Унаслідок вибуху постраждало 10 осіб. Двоє із них перебувають у важкому стані. На місці також працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.
- Також відомо, що унаслідок вибуху зруйновано або пошкоджено 13 елеваторів із 16, які були розташовані на території порту. До слова, судна під час вибуху не постраждали.
- Початкове розслідування показало, що вибух стався через "стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу". Проте остаточна причина вибуху буде оголошена після проведення всіх експертиз.
- Мер міста заявив, що вибух був серйозний, але локальний. Він стверджує, що інцидент не завдав значної шкоди довкіллю.