Він також пояснив, наскільки реалістичною є така версія. На жаль, тоді внаслідок вибуху постраждали люди. Звук був таким, наче почався землетрус.

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Якою може бути причина вибуху в турецькому порту

Ахмет Гюльдал пояснив, що вибух пролунав у портовій зоні, в яку ті, хто не пройшов перевірку на безпеку, не можуть увійти.

Будь то державний службовець, працівник чи власник підприємства, вони не можуть увійти. Усі можливості, звісно, будуть оцінені, але ця можливість (диверсії – 24 Канал) розглядається як більш слабка,

– заявив глава Турецької зернової ради.

Він також додав, що вони вже перевірили всі камери спостереження в порту. За його словами, точну причину вибуху назвуть тільки після завершення розслідування.

Зверніть увагу! Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначав, що до інциденту може бути причетна Росія. За його словами, події, які відбулись в порту "дуже дивні". Юсов зауважив, що вибух елеватора трапився напередодні можливого візиту путінського диктатора до Туреччини.

Що відомо про вибух в турецькому порту