Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, для повноцінного експорту зерна слід розв'язати ще кілька питань.
Цікаво Україна відкрила тимчасові коридори для суден у Чорному морі: на яких умовах
Подоляк розповів про роботу "зернового коридору"
За словами Подоляка, в разі агресії з боку Росії щодо "зернового коридору" Чорноморський флот і певні компоненти інших флотів знищать.
Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія – це не море внутрішньої юрисдикції. І що буде дуже боляче. І Президент України сказав дуже чітко: "Будете завдавати удари, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського, Північного і Балтійського флотів не буде",
– заявив радник очільника ОП.
Він додав, що для запуску "зернового коридору" потрібно розв'язати ще 2 питання:
- Перше – сухопутні коридори. Вони не дозволяють вивозити зерно у великому обсязі.
- Друге – зараз триває обговорення можливості та підготовка судна, яке намагатиметься пройти коридором у рамках відповідного досі юридичного договору з ООН і з Туреччиною.
"Спробуємо залучити навіть водний коридор", – підсумував Подоляк.
Варто прочитати Могла бути диверсія, – у Туреччині назвали версію вибуху в порту Деріндже, де вантажили зерно
Росія вийшла із зернової угоди та знищує інфраструктуру України
- Зернову угоду востаннє продовжили 17 травня 2023 року на 2 місяці. У липні Росія в односторонньому порядку вийшла з неї та почала погрожувати завданням ударів по суднах, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів.
- Своєю чергою, Київ також заявив, що судна, які прямуватимуть у порти Росії, теж можуть розглядатися як військові цілі.
- Росія таки розпочала серію масованих атак на українські порти. Одна з таких відбулася вночі 2 серпня. Окупанти обстріляли портову інфраструктуру в Одеській області, внаслідок чого постраждали майже 40 тисяч тонн зерна.
- Варто зауважити, що нещодавно українська розвідка перехопила секретну доповідь для вищого керівництва Кремля, що розкриває, як Росія перешкоджала роботі зернової угоди.