Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, для повноцінного експорту зерна слід розв'язати ще кілька питань.

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Подоляк розповів про роботу "зернового коридору"

За словами Подоляка, в разі агресії з боку Росії щодо "зернового коридору" Чорноморський флот і певні компоненти інших флотів знищать.

Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія – це не море внутрішньої юрисдикції. І що буде дуже боляче. І Президент України сказав дуже чітко: "Будете завдавати удари, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського, Північного і Балтійського флотів не буде",

– заявив радник очільника ОП.

Він додав, що для запуску "зернового коридору" потрібно розв'язати ще 2 питання:

Перше – сухопутні коридори. Вони не дозволяють вивозити зерно у великому обсязі.

Друге – зараз триває обговорення можливості та підготовка судна, яке намагатиметься пройти коридором у рамках відповідного досі юридичного договору з ООН і з Туреччиною.

"Спробуємо залучити навіть водний коридор", – підсумував Подоляк.

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