Раніше дані маршрути Україна запропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантоване міжнародним морським правом.

Дивіться також Могла бути диверсія, – у Туреччині назвали версію вибуху в порту Деріндже, де вантажили зерно

Деякі кораблі не можуть вийти з України від лютого 2022 року

Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України,

– мовиться в повідомленні.

При цьому впродовж всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії. Принагідно Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

Які судна допускатимуть до проходу маршрутами

У ВМС уточнили, що до проходу маршрутами допускатимуться судна, власники й капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Варто зазначити, що останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу Росії з Зернової угоди країна-терористка атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки.

Світові лідери, зокрема країни Африки, закликали Росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту.