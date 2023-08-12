Впрочем, нет никаких гарантий, что Россия не будет атаковать порты, отметил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом. Также вопрос страхования грузов.

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Вопросы страхования

После выхода России из зерновой сделки Украина заложила гарантию 20 миллиардов гривен для страхования грузов. Есть компании, которые готовы грузиться и доставлять украинское зерно заказчикам.

"Для судов риска нет, но произойти может что угодно. Поэтому созданы страховые фонды. Если уже открыт реестр для судов, которые могут заходить, то это вообще хорошая идея", – отметил Клочок.

По его мнению, Россия не решится атаковать именно суда, потому что будет понимать для себя последствия. Поскольку здесь говорится не об украинских кораблях, а о странах-членах НАТО.

"Если вспомнить три судна, которые заходили из Черноморского региона в русло Дуная, то их прикрывало 4 самолета НАТО, которые не были вооружены соответствующими средствами поражения, но вели наблюдение, беспилотник и самолеты США. А румынские самолеты стояли в аэродроме на старте на случай, если возникнет какая-то история – нанести ответные удары", – напомнил эксперт-аналитик.

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А вот нанести удары по украинским портам, откуда может отгружаться продовольствие, страна-агрессор может. Поэтому существуют такие риски.

С другой стороны, своей инициативой Украина еще раз демонстрирует миру слабость Путина. Несмотря на все его попытки, наша страна создает свой зерновой коридор и уверенно заявляет: корабли шли и будут идти из портов.

Сейчас все смотрят и понимают, что Путин не всемогущ, с ним можно не воевать, но и не дружить,

– добавил Валерий Клочок.

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