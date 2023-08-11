Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамиз Юнус. Турецкий лидер заинтересован в том, чтобы возобновить экспорт украинского зерна в рамках трехсторонних договоренностей.
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Сегодня команды обоих президентов, наверное, встречаются и ведут переговоры. На фоне закулисных переговоров Россия атакует портовую инфраструктуру Украины и таким образом пытается поднимать ставки и требовать выполнения своих требований,
– сказал политолог.
Если командам двух президентов удастся достичь предварительных договоренностей, лидеры России и Турции встретятся лично. Если результата рабочих совещаний не будет, – встреча Путина и Эрдогана будет невозможна.
Россия избегает открытой конфронтации с Турцией
После президентских выборов в Турции наблюдается определенное напряжение в отношениях Москвы и Анкары. Новый состав кабинета министров, усиление англо-саксонского западного направления внешней политики, освобождение командиров Азовстали – эти шаги Турции не нравятся Кремлю, однако там воздерживаются от острой критики.
Россия избегает открытого конфликта с Турцией: смотрите видео
"Россия чувствует свою слабость и пытается не усиливать конфронтацию с Турцией на фоне неудач на фронте в Украине. Сильная турецкая армия, ядерное оружие и сильный лидер – те факторы, противостоять которым Москва не в состоянии", – отметил Рамиз Юнус.
Турция пытается возобновить зерновое соглашение
- 3 августа стало известно, что после многочисленных обстрелов портовой инфраструктуры Украины Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал звонок Эрдогана, отметив, что он не действует с позиции лидера в переговорах с Путиным.
- Реджеп Эрдоган заявил в разговоре с Путиным, что во время российско-украинской войны "не следует принимать меры для эскалации". Кроме того, турецкий президент указал на важность Черноморской инициативы и добавил, что она есть "мостиком мира".
- 21 июля Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. По ее результатам у Эрдогана заявили, что есть шансы на возобновление действия зернового соглашения.