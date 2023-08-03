Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его мнению, президент Турции не проявляет своего лидерства в переговорах с Путиным.

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Унижение мирового сообщества

Россия ежедневно уничтожает портовую и логистическую инфраструктуру украинского Юга. А после этого Путин, безусловно, скажет "я возвращаюсь к зерновому соглашению", чтобы продемонстрировать этим поведением свою силу. По мнению Подоляка, возвращение России к зерновому соглашению в таких условиях было бы унизительным для международного права.

Путин совершенно сознательно унизил африканские страны на саммите Россия – Африка, накануне приостановив свое участие в зерновой сделке. Он унизил Турцию, которая являлась гарантом соблюдения соглашения, а также унизил ООН. Кроме того, Путин убил международное морское право и нанес удар по репутации НАТО в Черном море.

"Почему-то международные институции продолжают подыгрывать ему в этом. Это удивительно, ведь фактически Путин возвращает себя в глобальную повестку дня и намекает, что мир должен выполнять его прихоти", – отметил Подоляк.

Слабая позиция Эрдогана

В мае, после победы на выборах, Эрдоган заявил о своих стремлениях не только на региональное, но и на глобальное лидерство.

"Поведение господина Эрдогана непонятно, ведь глобальное лидерство выглядит совсем иначе. Ты не можешь позвонить человеку, который тебя публично унизил, и после этого договариваться о чем-то с ним дальше. Ты должен сказать: "Смотри, здесь будут турецкие суда ходить. Не дай Бог, что-то с ними будет". А после этого, безусловно, да, можно было бы вести переговоры", – убежден советник ОПУ.

Вместе с тем Подоляк отметил, что понимает позицию Турции, которая хочет быть действительно нейтральной и использовать этот статус для достижения своих целей. Она безусловно имеет на это право, ведь свои собственные национальные интересы для всех стран являются первоочередными.

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