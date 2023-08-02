Следует понимать, что это зерно должно было отправиться в Африку, Китай и Израиль. Таким образом, российские захватчики в очередной раз совершили террористическую атаку, а также продолжают делать все для того, чтобы от голода страдали те страны, которым остро не хватает продовольствия.

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Оккупанты сознательно уничтожают зерно

Деталями атаки "Шахедами" поделился вице-премьер-министр, министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном – повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль... Жизнь сотен миллионов человек. В Украине, Европе, в Африке. Взрослых и маленьких, бедных и богатых, тех, кто на стороне цивилизации и тех, кто, к сожалению, до сих пор поддерживает россиян,

– подчеркнул вице-премьер.

Россияне били "Шахедами" по Измаилу / Фото Александра Кубракова

Кубраков подчеркнул, что зерно из Украины незаменимо для мира. И что его в ближайшие годы не сможет заменить ни одно государство. И именно потому, что оккупанты нарушают логистические цепочки – атакуя нашу портовую инфраструктуру, – возникают дефициты и скачки цен. И все это влияет на каждого человека во всем мире.

Вице-премьер отметил, что в результате этой атаки наибольшие разрушения претерпел именно порт Измаила. Враг уничтожил морской вокзал и инфраструктуру Украинского Дунайского пароходства. Последний – ключевой украинский грузоперевозчик на Дунае.

Это те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности. Сегодня ночью Россия атаковала их иранскими дронами,

– добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что мир должен противостоять, что атаки украинских портов угрожают всему миру. Кубраков добавил, что Украине необходимо больше ПВО, ведь каждая установка способна сохранить жизнь.

Последствия атаки по Измаилу / Фото Одесской ОВА

Напоследок заметим, что в ночь на 2 августа оккупанты выпустили несколько десятков "Шахедов". Ими атаковали как портовую инфраструктуру Украины, так и столицу. Воздушным силам ВСУ за ночь удалось уничтожить 23 ударных БПЛА.