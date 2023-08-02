Воздушные силы ВСУ предупредили ориентировочно в 22:30 1 августа, что уже зафиксировали пуски нескольких дронов типа Shahed из Приморско-Ахтарска. Они должны были зайти в воздушное пространство Украины после полуночи. Поэтому уже ориентировочно в 1:00 во многих областях объявили о воздушной тревоге, пишет 24 Канал.

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Враг атаковал Украину "Шахедами" с севера и юга

Воздушные силы ВСУ предупредили ориентировочно в 00:26 2 августа, что группа ударных дронов пересекла воздушное пространство в Сумской области и двигалась на Запад.

Была угроза атаки двигавшимися с северо-восточного направления дронами в Черкасской области.

После этого стало известно, что на Юге:

ориентировочно в 00:59 группа вражеских "Шахедов" двигалась над акваторией Черного моря в сторону юга Одесщины, Измаила;

в 2:33 вражеские дроны атаковали Юг Одесской области и заходили вдоль устья Дуная.

Кроме того, перед этим была угроза атаки "Шахедами" в Чернигове, Белой Церкви, Винницкой и Житомирской областях.

Ориентировочно в 2:22 2 августа "Шахеды" направлялись в Киев с юго-западного и северного направлений.

Россия атаковала Юг Украины

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты направили ударные беспилотники на юг Одесской области.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор,

– объяснил Кипер.

Оперативное командование "Юг" отметило, что Россия атаковала юг Одесской области беспилотниками Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное.

Силы противовоздушной обороны работали безостановочно почти 3 часа. Военные пообещали сообщить впоследствии о результатах боевой работы.

К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.

Над Киевом сбили более 10 дронов

Взрывы в Киеве раздались ориентировочно в 2:54 2 августа. Виталий Кличко предупредил, что работает ПВО и призвал людей находиться в укрытиях из-за того, что в столицу еще двигалась группа вражеских беспилотников.

На рассвете 2 августа в Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия совершила очередную массированную атаку ударными дронами типа Shahed.

Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 беспилотников были своевременно обнаружены и уничтожены,

– заявил глава КГВА Сергей Попко.

Предварительно известно, что обломки дронов упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. На утро 2 августа известно, что люди не пострадали, повреждены только нежилые помещения и дорожное покрытие.

Какая ситуация в других регионах

В Сумской областной военной администрации сообщили, что украинские военные в небе над регионом уничтожили вражеский беспилотник ''Шахед''. По состоянию на утро 2 августа информацию о других областях еще не сообщали.