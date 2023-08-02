Есть повреждения на некоторых объектах. Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Важно Россия снова атаковала Киев "Шахедами": о каких последствиях для столицы известно

Детали ночной атаки в Одесской области

Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, также поврежден элеватор.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.

Отметим, что данных о пострадавших не поступало. Окончательные результаты боевой работы последуют от военного командования.

В ОК "Юг" подтвердили, что ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области. Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. Силы противовоздушной обороны работали почти 3 часа.

Россия пустила дроны по Украине 2 августа: все, что известно

В Киеве произошло падение обломков БПЛА в Соломенском районе.

Позже стало известно, что в Соломенском районе Киева повреждение нежилого помещения. В Святошинском после падения обломков БПЛА горит дерево. Виталий Кличко сообщил, что жертв и пострадавших нет.

Также зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе Киева. Части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения.

В КГВА сообщили, что группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели (более 10 БпЛА) своевременно обнаружены и уничтожены. Зафиксированы падения обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений.

Напомним, что накануне 1 августа оккупанты пустили дроны-камикадзе по Харькову. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар.

Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

Заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов сообщил, что атака "Шахедами" в таком количестве – это впервые. До этого это были преимущественно С-300. Сейчас количество дронов, атаковавших Харьков, устанавливают. Предварительно известно, что было 5 – 7 беспилотников.