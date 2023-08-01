Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОВА Евгений Иванов в эфире Радио Свобода. По его словам, до этого враг атаковал Харьков преимущественно системами С-300.

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Как рассказал Иванов, атака "Шахедами" в таком количестве – это впервые. До этого это были преимущественно С-300.

Сейчас это была такая массированная атака в один момент "Шахедами". Благодаря Богу и ВСУ, часть из них сбила ПВО. Будем стараться повышать этот показатель, чтобы сбивали все,

– заявил он.

Иванов отметил, что количество дронов, которые этой ночью атаковали Харьков, еще устанавливают. Предварительно известно, что было 5 – 7 беспилотников.

Кстати, в результате удара был поврежден учебный корпус и общежитие училища, а также спортивный комплекс. По словам Иванова, людей в разрушенном общежитии не было.

"У нас в Салтовском районе города разрушение учебного заведения. Несколько этажей разрушены, произошел пожар. К счастью, без пострадавших. Людей на тот момент не было. Общежитие было пустое. И в центре города у нас атаковано спортивное сооружение. Также уничтожен этаж. И именно там госпитализирован 63-летний охранник этого заведения", – подчеркнул чиновник.

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