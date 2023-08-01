Директор заведения рассказала журналистам, что она всю ночь проплакала, ведь россияне разрушили учебный корпус училища. Лариса Матвийчук объяснила, что в заведении было современное оборудование.
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Россия уничтожила часть училища в Харькове
Директор профессионального технического учебного заведения Харькова Лариса Матвийчук рассказала, что оккупанты посреди ночи попали в их учебный корпус. Сразу после этого ей позвонили по телефону.
Всю ночь работали ГСЧС. Был пожар. Честно хочу сказать, что я всю ночь проплакала. Столько сил, средств, любви вложили в создание учебно-материальной базы, у нас было современное оборудование. Швейные цеха оборудованы всем необходимым. Уже вижу, что их стало меньше. Мы все здесь смотрим, что повреждено,
– рассказала директор.
По ее словам, ущерб в результате попадания еще не подсчитывали. Однако она убеждена, что в заведении будут дальше учиться студенты, хотя и дистанционно.
Лариса Матвийчук рассказала, что в училище готовят специалистов популярных профессий: маникюра, а также парикмахеров, администраторов, кассиров банка, операторов почтового отделения.
Россия атаковала Харьков в ночь на 1 августа / Фото Харьковской ОВА, ГСЧС, Анны Черненко для 24 Канала
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Россия атаковала Харьков: коротко
- В полночь против 1 августа Россия атаковала Харьков дронами типа "Шахед". Враг попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе и разрушил там минимум 2 этажа и перекрытие крыши. Люди не пострадали.
- По данным спасателей, там загорелся пожар на площади ориентировочно 200 квадратов. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 50 работников ГСЧС.
- Также есть три прилета в спорткомплекс в Шевченковском районе города. Там оккупанты повредили двухэтажное здание. Получил ранения и госпитализирован 63-летний охранник.
- Владимир Зеленский рассказал, что Россия атаковала Харьков пятью "Шахедами".