По данным Киевской городской администрации, украинским военным удалось сбить все вражеские беспилотники. Следует заметить, что взрывы в Киеве прогремели ориентировочно в 2:54 2 августа, пишет 24 Канал .

Смотрите также Баллистические ракеты по многоэтажке запустили из Джанкоя: что известно об ударе по Кривому Рогу

Россия атаковала Киев "Шахедами"

Ориентировочно в 00.30 в Киевской области объявили о сигнале воздушной тревоги. В Киеве об опасности сообщили ориентировочно в 2:21 2 августа. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские "Шахеды" улетают в сторону Киева с юго-западного и северного направлений.

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил ориентировочно в 2:54, что в Киеве раздаются взрывы. Он объяснил, что работает противовоздушная оборона, однако предупредил, что на столицу следует группа вражеских беспилотников и призвал находиться в укрытиях.

Впоследствии мэр сообщил о падении обломков дронов в:

Соломенском районе – там повреждено нежилое помещение, пожарно-спасательные службы следовали на место;

в Святошинском — после падения обломков дронов горели деревья;

в Голосеевском районе – люди сообщили о взрыве, однако информация на месте не подтвердилась.

Жертв и пострадавших в столице нет,

– заявил Кличко.