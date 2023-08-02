По данным Киевской городской администрации, украинским военным удалось сбить все вражеские беспилотники. Следует заметить, что взрывы в Киеве прогремели ориентировочно в 2:54 2 августа, пишет 24 Канал .
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Россия атаковала Киев "Шахедами"
Ориентировочно в 00.30 в Киевской области объявили о сигнале воздушной тревоги. В Киеве об опасности сообщили ориентировочно в 2:21 2 августа. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские "Шахеды" улетают в сторону Киева с юго-западного и северного направлений.
Киевский мэр Виталий Кличко сообщил ориентировочно в 2:54, что в Киеве раздаются взрывы. Он объяснил, что работает противовоздушная оборона, однако предупредил, что на столицу следует группа вражеских беспилотников и призвал находиться в укрытиях.
Впоследствии мэр сообщил о падении обломков дронов в:
- Соломенском районе – там повреждено нежилое помещение, пожарно-спасательные службы следовали на место;
- в Святошинском — после падения обломков дронов горели деревья;
- в Голосеевском районе – люди сообщили о взрыве, однако информация на месте не подтвердилась.
Жертв и пострадавших в столице нет,
– заявил Кличко.