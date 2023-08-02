Ночь 2 августа оказалась для украинцев неспокойной. Во многих регионах объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов".
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Ночью российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" по нескольким направлениям. В регионах работает ПВО.
Ночь 2 августа оказалась для украинцев неспокойной. Во многих регионах объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов".
Смотрите также Дроны по Харькову, удар по больнице в Херсоне, взрывы в Севастополе: хронология 524 дня войны