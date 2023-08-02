Ночь 2 августа оказалась для украинцев неспокойной. Во многих регионах объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов".

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11:22 По состоянию на этот момент карта воздушных тревог выглядит так: