В частности, речь идет о лидерах Кении и Египта. В то же время, лидер Зимбабве отказался от поставок зерна от России, а президент Конго призвал к переговорам.

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"Удар в спину"

Высокопоставленный дипломат Кении назвал выход России из зерновой сделки "ударом в спину". На фоне этого президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси призвал Путина вернуться к зерновому соглашению. В ответ кремлевский диктатор жаловался, что поставки российской продукции до сих пор заблокированы. Интересно, что Египет и Кения являются ключевыми импортерами российской агропродукции, но после выхода Москвы из зерновой сделки, они не скрывают своего недовольства.

Следует отметить, что после выхода России из зерновой сделки, Египет заявил о намерении продолжать покупать украинскую продукцию через европейские порты.

В то же время, президент Конго Дэни Сассу-Нгессо заявил, что нельзя недооценивать мирные переговоры.

Зимбабве отказывается от российского зерна

Как пишет издание Reuters, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва отказался от предложения Путина по поставкам бесплатного зерна. Кремль предлагает 50 тысяч тонн зерна шести странам Африки, среди которых и Зимбабве. Только вот с учетом многочисленных случаев краж украинской агропродукции, по всей вероятности, Москва хочет задобрить Африку именно украинским зерном, которое украли оккупанты.

Мнангагва заявил, что у его страны достаточно зерна, поэтому он поблагодарил Путина за предложение, но отверг его.

Любопытно, что только Уганда поддержала выход России из черноморской инициативы – тамошний глава МИД заявил, что причинить России выйти из соглашения были вполне понятны. В то же время представители Буркины-Фасо расхвалили идею Путина о бесплатном зерне.

Напомним! 17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, которая предусматривала гарантии для экспорта украинского зерна из черноморских портов. Россия неоднократно манипулировала этим соглашением и угрожала выйти из него. После выхода из соглашения в течение нескольких дней россияне терроризировали Одесскую область, атакуя украинские порты. Теперь же Путин пытается экспортировать в Африку российское зерно как замену украинскому.