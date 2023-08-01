Это первый приход иностранных судов после отказа российских террористов от зерновой сделки. Впрочем, является ли он на самом деле "прорывом блокады", рассказывает 24 Канал.

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Как иностранные суда прошли в украинский порт

В Кремле 17 июля цинично заявили о "прекращении" зерновой сделки. Кроме того, российские террористы пригрозили, что все суда, направляющиеся в порты Украины, будут рассматривать как "потенциальные перевозчики военных грузов".

Сообщения о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно дошли до Украины, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски в настоящее время,

– подчеркнули в ISW.

OSINT-исследователь Маркус Йонссон отметил, что группа самолетов НАТО тщательно следила за кораблями, когда они направлялись в небольшой украинский порт напротив Румынии на реке Дунай.

"Суда, вероятно, будут загружать зерно, а затем возвращаться в Черное море и дальше в иностранные порты", – предположили в Forbes.

Йонссон писал, что израильское судно Ams1 первым вошло в украинскую ветвь Дуная. Греческое Sahin 2 шло к северу от пролива Босфор, а турецко-грузинское Yilmaz Kaptan – к западу от северной Турции.



Судно Ams1 пришло в украинский порт / Скриншот

Все три судна шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За ними наблюдали патрульный самолет ВМС США P-8, армейский Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Журналисты отметили, что ни один из этих самолетов обычно не имеет оружия. Впрочем, истребители Альянса, в частности итальянские Eurofighter и румынские F-16 находились поблизости в Румынии.

На самом ли деле это "прорыв зерновой блокады"

Главный редактор BlackSeaNews отметил, что блокада – это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть требуют остановиться, повернуть, проводят осмотр и так далее.

Термин "зерновая блокада" еще можно было бы понять относительно портов Одесской области, потому что там был "зерновой коридор", которого пока еще нет. К дунайским портам этот термин не очень уместен. Как и просто "блокада",

– подчеркнул Андрей Клименко.

Добавил, пока все ограничивалось предупреждениями от оккупантов по рации и сообщениями о минировании.