Це перший прихід іноземних суден після відмови російських терористів від зернової угоди. Втім, чи є він насправді "проривом блокади", розповідає 24 Канал.

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Як іноземні судна пройшли в український порт

У Кремлі 17 липня цинічно заявили про "припинення" зернової угоди. Окрім того, російські терористи пригрозили, що всі судна, які прямують до портів України, розглядатимуть як "потенційні перевізники військових вантажів".

Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно дійшли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки в даний час,

— підкреслили в ISW.

OSINT-дослідник Маркус Йонссон зазначив, що група літаків НАТО ретельно стежила за кораблями, коли вони прямували до невеликого українського порту навпроти Румунії на річці Дунай.

"Судна, імовірно, будуть завантажувати зерно, а потім повертатимуться в Чорне море і далі до іноземних портів", – припустили у Forbes.

Йонссон писав, що ізраїльське судно Ams1 першим ввійшло в українську гілку Дунаю. Грецьке Sahin 2 йшло на північ від протоки Босфор, а турецько-грузинське Yilmaz Kaptan — на захід від північної Туреччини.



Судно Ams1 прийшло в український порт / Скриншот

Усі три судна йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу. За ними спостерігали патрульний літак ВМС США P-8, армійський Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Журналісти зауважили, що жоден із цих літаків зазвичай не має зброї. Втім, винищувачі Альянсу, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16 перебували поблизу в Румунії.

Чи насправді це "прорив зернової блокади"

Головний редактор BlackSeaNews зауважив, що блокада – це коли військові кораблі заважають проходу суден, тобто вимагають зупинитися, повернути, проводять огляд тощо.

Термін "зернова блокада" ще можна було б зрозуміти стосовно портів Одеської області, бо там був "зерновий коридор", якого поки ще немає. До дунайських портів цей термін не дуже доречний. Як і просто "блокада",

– наголосив Андрій Клименко.

Додав, поки що все обмежувалося попередженнями від окупантів по рації та повідомленнями про замінування.