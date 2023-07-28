В частности, оккупанты вышли в открытый канал с этим судном и начали спрашивать, есть ли у них оружие. Они также отметили, что существует якобы "запрет" заходить в украинские порты.

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Россияне угрожали гражданскому судну

Пограничники выложили в сеть видео, где российский корабль спрашивал у гражданского судна, куда он направляется, а также везет ли груз военного назначения.

Кроме того, оккупанты также спросили под каким флагом двигается судно. Впоследствии они дошли до открытых угроз и стали говорить, что якобы запрещено перевозить любой груз в порты Украины.

Российский корабль угрожает гражданскому судну / Видео ГПСУ

Россияне также отметили, что если корабль все же дойдет до портов Украины, то оно будет считаться еще одной втянутой в войну стороной. Пограничники подчеркнули, что российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и дерзко в акватории Черного моря, нарушая международное право.

В Офисе Президента отреагировали на цинические угрозы россиян

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал видео пограничников с угрозой гражданскому судну от российского корабля. Он отметил, что такими методами пользуются только террористы.

Действенный инструмент против терроризма – сила. Требуется системная позиция,

– отметил он.

Ермак также призвал мировое сообщество осудить подобные действия России на международном уровне. Он подчеркнул, что это нарушение всех норм международного морского права.

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