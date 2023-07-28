В частности, оккупанты вышли в открытый канал с этим судном и начали спрашивать, есть ли у них оружие. Они также отметили, что существует якобы "запрет" заходить в украинские порты.
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Россияне угрожали гражданскому судну
Пограничники выложили в сеть видео, где российский корабль спрашивал у гражданского судна, куда он направляется, а также везет ли груз военного назначения.
Кроме того, оккупанты также спросили под каким флагом двигается судно. Впоследствии они дошли до открытых угроз и стали говорить, что якобы запрещено перевозить любой груз в порты Украины.
Российский корабль угрожает гражданскому судну / Видео ГПСУ
Россияне также отметили, что если корабль все же дойдет до портов Украины, то оно будет считаться еще одной втянутой в войну стороной. Пограничники подчеркнули, что российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и дерзко в акватории Черного моря, нарушая международное право.
В Офисе Президента отреагировали на цинические угрозы россиян
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал видео пограничников с угрозой гражданскому судну от российского корабля. Он отметил, что такими методами пользуются только террористы.
Действенный инструмент против терроризма – сила. Требуется системная позиция,
– отметил он.
Ермак также призвал мировое сообщество осудить подобные действия России на международном уровне. Он подчеркнул, что это нарушение всех норм международного морского права.
В ОК "Юг" предупреждали о дерзких действиях россиян в Черном море
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 28 июля сказала, что Россия пытается установить свою гегемонию в Черном море. Таким образом, страна-агрессорка открыто запугивает гражданские судна, угрожая им уничтожением.
- Гуменюк отметила, что в настоящее время навигация в порты, подконтрольные Украине, отсутствует. Ведь Россия еще в марте 2022 года закрыла северо-западную часть Черного моря, заявив, что там проходит так называемая контртеррористическая операция.
- Кроме того, представитель ОК "Юг" отметила, что после выхода из зернового соглашения страна-агрессорка хочет иметь полную монополию на поставку зерновых. Поэтому она атакует портовую инфраструктуру Украины и совершает дерзкие действия на Черном море.