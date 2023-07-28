Украинское государство имеет более тысячелетнюю историю. Сейчас мы чествуем все его этапы: от Руси до сих пор, подчеркнул Валерий Залужный.
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Украинский народ защитит свою государственность
Главком отметил, что сегодня мы живем в реалиях, когда государственность закаляется в боях. Ее цена больше всего чувствуется на передовой, в обороне и наступлении.
Цена Украинской Государственности – это отвоеванный каждый метр нашей земли. Невероятными усилиями, потом и кровью украинских защитников. Благодарю наших воинов – отважных мужчин и женщин, которые защищают и отстаивают Украинскую Государственность ежедневно, ежечасно в боях против российского агрессора. Мы – сильный народ, защитим свою Государственность!
– подчеркнул Залужный.
Поздравление Владимира Зеленского: главные тезисы
- Украинский лидер также поздравил с Днем государственности. Президент подчеркнул, что более чем тысячелетняя история говорит о том, что нужно именно побеждать.
- Эта победа должна быть такой, чтобы любые попытки врага не шли дальше больной фантазии безумцев, вынашивающих подобные планы.
- Зеленский отметил, что государственность становится самой высокой жертвой жизнью, которую наши Герои отдают ради всех нас, ради свободы Украины.
- "Русь-Украина дала цивилизационные краски нашей части Европы и среди них нет той, которую выбрала для себя Россия. Она здесь чужая и от нее здесь не останется и следа, как не осталось следа от удара тех ракет", – подчеркнул Владимир Зеленский.