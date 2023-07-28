Украинское государство имеет более тысячелетнюю историю. Сейчас мы чествуем все его этапы: от Руси до сих пор, подчеркнул Валерий Залужный.

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Украинский народ защитит свою государственность

Главком отметил, что сегодня мы живем в реалиях, когда государственность закаляется в боях. Ее цена больше всего чувствуется на передовой, в обороне и наступлении.

Цена Украинской Государственности – это отвоеванный каждый метр нашей земли. Невероятными усилиями, потом и кровью украинских защитников. Благодарю наших воинов – отважных мужчин и женщин, которые защищают и отстаивают Украинскую Государственность ежедневно, ежечасно в боях против российского агрессора. Мы – сильный народ, защитим свою Государственность!

– подчеркнул Залужный.

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