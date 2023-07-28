Українське державотворення має понад тисячолітню історію. Нині ми вшановуємо всі його етапи: від Русі й дотепер, підкреслив Валерій Залужний.

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Український народ захистить свою державність

Головком зауважив, що сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій, в обороні та наступі.

Ціна Української Державності – це відвойований кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Дякую нашим воїнам – відважним чоловікам і жінкам, які боронять та відстоюють Українську Державність щоденно, щогодинно у боях проти російського агресора. Ми – сильний народ, захистимо свою Державність!

– підкреслив Залужний.

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