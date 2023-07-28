Володимир Зеленський підкреслив, що весь український народ прагне відзначати цей день у вільній столиці разом з нашими героями та перемогою, пише 24 Канал.

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Тисячолітня історія говорить про те, що треба перемагати

Український лідер наголосив, що перемога стане початком заслуженого миру для всієї нашої землі і всіх наших людей. Лише перемога дає справжню свободу. Її сила визначає міцність і тривалість миру.

Більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати! Не зупинятись, а перемагати. Не торгуватися, а перемагати,

– підкреслив Зеленський.

Перемога має бути такою, щоб спроби ворога не йшли далі хворої фантазії

Президент наголосив, що треба перемагати й будувати таку сильну державу, щоб її потенціал і здатність себе захистити, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом у державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави.

Ми не віримо, що Росія не захоче повернутись з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Наша державність – це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України,

– наголосив президент.

Державність – найвища жертва життям, яке віддають наші захисники

Державність важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш. Вона ніколи не буває лиш даністю, а завжди, щодня є результатом служіння і роботи заради України.

Державність стає найвищою жертвою життям, яке наші Герої віддають заради всіх нас, заради свободи України,

– підкреслив Верховний Головнокомандувач.

Президент зауважив, що наше бажання перемогти визначило, якою бути Україні надалі. Зокрема, сильною, вільною, європейською, державою усіх тих, хто бачить в іншому українцеві побратима, а в усій нашій країні, в усьому її різноманітті – своє серце, відкрите для інших людей, наших людей, готове захищатись від ворога.

Наш вибір свободи для України, для нас, для наших дітей і для їхніх дітей має таке ж цивілізаційне значення, як і тисячолітній вибір хрещення, ціннісний вибір, державницький вибір, людський,

– зазначив глава держави.

Додав, що зараз для нас перемогти – це визначити національний шлях на покоління вперед, це підтвердити ціннісні орієнтири, що були закладені ще тоді, за тисячоліття до нас. Це вибір єднання зі світом, бути учасником світової історії, щоб мати право на власну історію свого народу, своєї землі, своєї держави.

Окрім того, це вибір нашої країни бути сильною, адже інакше Україні не бути. Бути такою державою, яка цінує та захищає своє, не претендує забирати чужого.

Від Аскольда і Володимира до наших захисників

Своя державність – це той священний кордон, який боронить націю від неволі, дає майбутнє, спалює ворожу техніку, об'єднує найкраще та відновлює й оберігає святині. Лінія нашої державності триває від Аскольда і Володимира до наших хлопців. Хлопців у бойових бригадах та підрозділах на Сході і Півдні, по всій землі нашій, які зараз б'ються заради України,

– підкреслив президент.

Лінія державності триватиме життям, силою та мріями дітей, наших онуків, усіх тих мільйонів, які воюють і працюють заради свободи, а також усіх наступних поколінь.

"Зло завжди програє"

Україну та весь наш народ не здолати навіть попри втому. Глава держави зауважив, що від Михайлівської площі до пам'ятника Святому Володимиру приблизно така ж відстань, як до тієї частини вулиці Володимирської, куди минулоріч вдарили ракети російських терористів, однак, це в протилежних сторонах, і це напевно протилежні символи, несумісні.

Русь-Україна дала цивілізаційні барви нашій частині Європи і серед них немає тієї, яку обрала для себе Росія. Вона тут чужа і від неї тут не залишиться і сліду, як не залишилося сліду від того удару, тих ракет,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зазначив, що стоїть непохитно українська держава, наш центр історії, європейський центр православ'я, християнських цінностей, людських цінностей. Тут, на цих київських схилах, на нашій землі цінності завжди перемагають.

"Зло завжди програє. Завжди буде так, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.