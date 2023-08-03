Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. На його думку, президент Туреччини не виявляє свого лідерства у перемовинах з Путіним.

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Приниження світової спільноти

Росія щодня нищить портову та логістичну інфраструктуру українського Півдня. А після цього Путін безумовно скаже "я повертаюсь до зернової угоди", щоб продемонструвати цією поведінкою свою силу. На думку Подоляка, повернення Росії до зернової угоди за таких умов було б принизливим для міжнародного права.

Путін абсолютно свідомо принизив африканські країни на саміті Росія – Африка, напередодні призупинивши свою участь у зерновій угоді. Він принизив Туреччину, яка була гарантом дотримання угоди, а також принизив ООН. Крім того, Путін вбив міжнародне морське право та завдав удару по репутації НАТО в Чорному морі.

"Чомусь міжнародні інституції продовжують підігравати йому в цьому. Це дивно, адже фактично Путін повертає себе у глобальний порядок денний і натякає, що світ має виконувати його забаганки", – зазначив Подоляк.

Слабка позиція Ердогана

У травні, після перемоги на виборах, Ердоган заявив про свої прагнення не те що на регіональне, а й на глобальне лідерство.

"Поведінка пана Ердогана є незрозумілою, адже глобальне лідерство виглядає зовсім інакше. Ти не можеш подзвонити людині, яка тебе публічно принизила, і після цього домовлятися про щось із ним далі. Ти мав сказати: "Дивись, тут будуть турецькі судна ходити. Не дай Боже, щось з ними буде". А після цього, безумовно, так, можна було б вести переговори", – переконаний радник ОПУ.

Разом із тим, Подоляк зазначив, що розуміє позицію Туреччини, яка хоче бути дійсно нейтральною і використовувати цей статус для досягнення своїх цілей. Вона безумовно має на це право, адже свої власні національні інтереси для всіх країн є першочерговими.

Михайло Подоляк про те, як Росія тисне на міжнародну спільноту: дивіться відео

Зернова угода: що відбувається