Головна задача ворога – показати, що безпековий опонент не працює. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Чи готові українські порти відновити роботу

За словами Гуменюк, ворог намагається переконати судновласників світу в тому, що порти України не здатні працювати в тому режимі, який потрібен для забезпечення виконання продовольчої програми. Головна задача терористів – це показати, що безпековий опонент не працює, що потужності знищені і порти не здатні працювати. Таким чином, загарбники хочуть переключити увагу на себе.

Гуменюк зазначила, що станом на зараз після завершення зернової угоди Росія розпочала активні атаки на зернову та портову діяльність України. Вже було зафіксовано 7 потужних та руйнівних таких атак.

Але фактично портова інфраструктура України готова хоч і наступного дня долучитись до зернової угоди і виконувати свої зобов’язання, навіть попри ті руйнування, які завдали росіяни,

– наголосила Гуменюк.

Вона підкреслила, що Україна здатна забезпечити роботу портів і безпековий компонент, але нам потрібна міжнародна підтримка.

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