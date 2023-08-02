Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що фахівці мають оцінити наслідки руйнацій. Зазначимо, що зерно, яке було в ангарах, мало йти до Китаю, Африки та Ізраїлю.

До теми Росія вдарила "Шахедами" по Києву та по портах Дунаю: що відомо про атаку дронами по Україні

"Дуже хотілося б сподіватися, щоб не лише фінансові, продовольчі ринки реагували зростанням цін на нашу агропромислову продукцію. Щоби реагували так, аби забезпечити взагалі цей експорт", – зауважив Братчук.

Адже Росія не змінила свою "стратегічну мету", вона й надалі знищує портову українську інфраструктуру.

"Оцінка буде дана через певний час щодо того, скільки це коштує, які спроможності нині мусять або залишаються в Ізмаїльського порту", – сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Там пошкоджено, зокрема, адмінбудівлю Українського Дунайського пароплавства. Важливо, аби фахівці могли максимально швидко відновити свою роботу.

Порти, які є на Дунаї, ті можливості, вони стали обмеженими. Але давайте говоритимемо про те, що треба намагатися все відновити. Це дуже буде важко,

– наголосив Сергій Братчук.

Росіяни вдарили по Ізмаїлу: дивіться відео

Росіяни атакували Одеську область: що відомо