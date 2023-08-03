Главная задача врага – показать, что оппонент безопасности не работает. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Готовы ли украинские порты возобновить работу

По словам Гуменюк, враг пытается убедить судовладельцев мира в том, что порты Украины не способны работать в том режиме, который необходим для обеспечения выполнения продовольственной программы. Главная задача террористов – это показать, что оппонент безопасности не работает, что мощности уничтожены и порты не способны работать. Таким образом, захватчики хотят переключить внимание на себя.

Гуменюк отметила, что по состоянию на данный момент после завершения зернового соглашения Россия начала активные атаки на зерновую и портовую деятельность Украины. Уже было зафиксировано 7 мощных и разрушительных атак.

Но фактически портовая инфраструктура Украины готова хоть и на следующий день присоединиться к зерновому соглашению и выполнять свои обязательства, даже несмотря на нанесенные россиянами разрушения,

– подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что Украина способна обеспечить работу портов и компонент безопасности, но нам нужна международная поддержка.

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