Главная задача врага – показать, что оппонент безопасности не работает. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, информирует 24 Канал.
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Готовы ли украинские порты возобновить работу
По словам Гуменюк, враг пытается убедить судовладельцев мира в том, что порты Украины не способны работать в том режиме, который необходим для обеспечения выполнения продовольственной программы. Главная задача террористов – это показать, что оппонент безопасности не работает, что мощности уничтожены и порты не способны работать. Таким образом, захватчики хотят переключить внимание на себя.
Гуменюк отметила, что по состоянию на данный момент после завершения зернового соглашения Россия начала активные атаки на зерновую и портовую деятельность Украины. Уже было зафиксировано 7 мощных и разрушительных атак.
Но фактически портовая инфраструктура Украины готова хоть и на следующий день присоединиться к зерновому соглашению и выполнять свои обязательства, даже несмотря на нанесенные россиянами разрушения,
– подчеркнула Гуменюк.
Она добавила, что Украина способна обеспечить работу портов и компонент безопасности, но нам нужна международная поддержка.
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- Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты ударили по Измаилу. Попали по "Морвокзалу", элеватору и зерновым ангарам. В результате атаки повреждено почти 40 тысяч тонн зерна. Однако сейчас еще есть возможность экспортировать зерно Дунаем.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Россия не изменила свою "стратегическую цель", она и дальше уничтожает портовую украинскую инфраструктуру.
- Как отметили в ОК "Юг", Россия атаковала Одесщину дронами-камикадзе, выпущенными из Азовского моря через Черное.