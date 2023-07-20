Она также отметила, что это "серьезно повлияет" на продовольственную безопасность в мире. Кроме того, администрация Байдена не забыла выразить "глубокую обеспокоенность" этой ситуацией.
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В Белом доме "озабочены" из-за событий на портах
Делтон отметила, что в США наблюдают за всеми происходящими в портах нашей страны. По ее словам, уже третий день проходят российские атаки ракетами и беспилотниками на портовые города.
Это часть нападений на Украину и попыток, по сути, восстановить блокаду украинских черноморских портов,
– заметила она.
Кроме того, представительница Белого дома подчеркнула, что в Соединенных Штатах не исключают, что Россия может атаковать гражданские грузовые суда.
"Мы видели признаки того, что они готовятся к потенциальным атакам против гражданских судов, перевозящих зерно по Черному морю", – сказала Делтон.
Она также напомнила заявление российского министерства обороны, что оно будет рассматривать любое гражданское судно в Черном море как перевозящее военный груз. В связи с этим Белый дом выразил свою "глубокую обеспокоенность".
Россия несколько дней подряд атакует порты Украины
- После завершения зернового соглашения Россия начала обстреливать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Украины. В частности, 19 июля оккупанты обстреляли порты "Одесса" и "Черноморск".
- Из-за целенаправленной воздушной атаки на зерновые терминалы в портах повреждений получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков. Кроме того, там уничтожили резервуар, где хранилось 60 тонн украинского зерна, что, по предварительным данным, должно было отправиться в Китай.
- К тому же, по данным аналитиков Института изучения войны, Россия хочет помешать возможности Украины экспортировать свое зерно за границу. Там предположили, что Путин таким образом хочет еще больше подчеркнуть свои возражения по зерновому соглашению.