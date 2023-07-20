Рассуждениями по поводу ракетных ударов по Югу поделились в Институте по изучению войны. Составители отчета проанализировали атаку портовой и зерновой инфраструктуры, которую враг совершил 19 июля. Заметим, что в ночь на 20 июля Одесщину и Николаевщину россияне снова обстреляли.

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Стремятся помешать экспорту зерна

В Институте считают, что массированная ракетная и дроновая атака по портовой и зерновой инфраструктуре, вероятно, преследует цель "еще больше подчеркнуть возражение России против возобновления Черноморского зернового соглашения". Кроме того, таким образом, враг стремится препятствовать возможности нашего государства экспортировать зерно.

Обратите внимание! В ночь на 19 июля россияне запустили 16 "Калибров", 8 ракет Х-22, 6 противокорабельных ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также 32 "Шахеда".

Обратили внимание в Институте на слова Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что оккупанты умышленно бьют по объектам инфраструктуры, которые необходимы для выполнения Черноморского зернового соглашения.

Собственно, россияне атаковали зерновые и нефтяные терминалы. Повреждения получили цистерны и погрузочная техника, пишут в отчете.

В нем приводят данные по убыткам. Ими поделился Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. По его словам, враг уничтожил 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморск в Одесской области в ту ночь.

Стоит отметить! Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что это была самая интенсивная ракетная и дроновая атака Одесщины с начала полномасштабного вторжения.

Россияне подтверждают атаки по портовой инфраструктуре

Составители отчета отметили, что российские источники утверждали, что Кремль бьет по Югу, чтобы демонтировать портовую инфраструктуру. Таким образом, враг стремится лишить Украину возможности экспортировать зерно.

Понятное дело, что в российском минобороны сочиняли басни об ударах исключительно по военной инфраструктуре. Также заявляли о якобы попадании по складам боеприпасов в Одесской области и авиабазе Канатово в Кировоградской области.

Впрочем, сами же военкоры и бывшие марионеточные чиновники утверждают, что российские удары нанесли ущерб портовой инфраструктуре, зернохранилищам и промышленным объектам в Одесской области.

Причем некоторые российские ультранационалисты призывают минобороны России продолжить бить по украинской портовой инфраструктуре. Они также требуют атаковать места хранения зерна. Сделать все для того, чтобы зерновое соглашение просто невозможно было заключить снова.