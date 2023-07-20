Міркуваннями щодо ракетних ударів по Півдню поділилися в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту проаналізували атаку портової та зернової інфраструктури, яку ворог здійснив 19 липня. Зауважимо, що у ніч проти 20 липня Одещину та Миколаївщину росіяни знову обстріляли.

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Прагнуть завадити експорту зерна

В Інституті вважають, що масована ракетна та дронова атака по портовій і зерновій інфраструктурі, ймовірно, має на меті "ще більше підкреслити заперечення Росії проти поновлення Чорноморської зернової угоди". Крім того, таким чином ворог прагне перешкоджати можливості нашої держави експортувати зерно.

Зверніть увагу! У ніч проти 19 липня росіяни запустили 16 "Калібрів", 8 ракет Х-22, 6 протикорабельних ракет "Онікс", одну керовану авіаційну ракету Х-59, а також 32 "Шахеди".

Звернули увагу в Інституті на слова Володимира Зеленського. Він підкреслив, що окупанти навмисне б'ють по об'єктах інфраструктури, які необхідні для виконання Чорноморської зернової угоди.

Власне, росіяни атакували зернові та нафтові термінали. Пошкоджень зазнали цистерни та навантажувальна техніка, пишуть у звіті.

У ньому наводять дані щодо збитків. Ними поділився міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. За його словами, ворог знищив 60 тисяч тонн зерна у порту Чорноморськ в Одеській області тієї ночі.

Варто зазначити! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що це була найінтенсивніша ракетна та дронова атака Одещини від початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни підтверджують атаки по портовій інфраструктурі

Укладачі звіту зауважили, що російські джерела стверджували, що Кремль б'є по Півдню, щоб демонтувати портову інфраструктуру. Таким чином ворог прагне позбавити Україну можливості експортувати зерно.

Ясна річ, що у російському міноборони вигадували байки про удари винятково по військовій інфраструктурі. Також заявляли про буцімто влучання по складах боєприпасів на Одещині та авіабазі Канатове на Кіровоградщині.

Втім, самі ж воєнкори та колишні маріонеткові чиновники стверджують, що російські удари завдали шкоди портовій інфраструктурі, зерносховищам і промисловим об'єктам на Одещині.

Причому деякі російські ультранаціоналісти закликають міноборони Росії продовжити бити по українській портовій інфраструктурі. Вони також вимагають атакувати місця зберігання зерна. Зробити все для того, щоб зернову угоду просто неможливо було укласти знову.