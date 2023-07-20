Вона також зазначила, що це "серйозно вплине" на продовольчу безпеку у світі. Крім того, адміністрація Байдена не забула висловити "глибоку стурбованість" цією ситуацією.
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У Білому домі "стурбовані" через події на портах
Делтон зазначила, що в США спостерігають за всіма подіями, що трапляються в портах нашої країни. За її словами, уже третій день поспіль відбуваються російські атаки ракетами й безпілотниками на портові міста.
Це є частиною нападів на Україну та спроб, по суті, відновити блокаду українських чорноморських портів,
– зауважила вона.
Крім того, представниця Білого дому підкреслила, що у Сполучених Штатах не виключають, що Росія може атакувати цивільні вантажні судна.
"Ми бачили ознаки того, що вони готуються до потенційних атак проти цивільних суден, які перевозять зерно Чорним морем", – сказала Делтон.
Вона також нагадала заяву російського міністерства оборони про те, що воно розглядатиме будь-яке цивільне судно в Чорному морі як таке, що перевозить військовий вантаж. У зв'язку з цим Білий дім висловив свою "глибоку стурбованість".
Росія кілька днів поспіль атакує порти України
- Після завершення зернової угоди Росія почала обстрілювати портову інфраструктуру та зернові термінали України. Зокрема, 19 липня окупанти обстріляли порти "Одеса" та "Чорноморськ".
- Через цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників. Крім того, там знищили резервуар, де зберігалося 60 тонн українського зерна, що, за попередніми даними, мало відправитися у Китай.
- До того ж, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Росія хоче перешкодити можливості Україні експортувати своє зерно за кордон. Там припустили, що Путін таким чином хоче ще більше підкреслити свої заперечення щодо зернової угоди.