Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус. Турецький лідер зацікавлений у тому, аби поновити експорт українського зерна у межах тристоронніх домовленостей.

Дивіться також Ердоган може говорити з Путіним з позиції сили: чи буде відновлена зернова угода

Сьогодні команди обох президентів напевне зустрічаються і ведуть переговори. На фоні залаштункових дискусій Росія атакує портову інфраструктуру України і таким чином намагається підіймати ставки та вимагати виконання своїх вимог,

– мовив політолог.

Якщо командам двох президентів вдасться досягнути попередніх домовленостей, лідери Росії та Туреччини зустрінуться особисто. Втім, якщо результату робочих нарад не буде, – зустріч Путіна та Ердогана буде неможливою.

Росія уникає відкритої конфронтації з Туреччиною

Після президентських виборів у Туреччині спостерігається певне напруження у відносинах Москви та Анкари. Новий склад кабінету міністрів, посилення англо-саксонського західного напрямку зовнішньої політики, звільнення командирів Азовсталі – ці кроки Туреччини не подобаються Кремлю, однак там утримуються від гострої критики.

Росія уникає відкритого конфлікту з Туреччиною: дивіться відео

"Росія відчуває свою слабкість і намагається не посилювати конфронтацію із Туреччиною на фоні невдач на фронті в Україні. Сильна турецька армія, ядерна зброя та сильний лідер – ті фактори, протистояти яким Москва не в змозі", – зазначив Раміз Юнус.

Туреччина намагається поновити зернову угоду