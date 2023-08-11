Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус. Турецький лідер зацікавлений у тому, аби поновити експорт українського зерна у межах тристоронніх домовленостей.

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Сьогодні команди обох президентів напевне зустрічаються і ведуть переговори. На фоні залаштункових дискусій Росія атакує портову інфраструктуру України і таким чином намагається підіймати ставки та вимагати виконання своїх вимог,
мовив політолог.

Якщо командам двох президентів вдасться досягнути попередніх домовленостей, лідери Росії та Туреччини зустрінуться особисто. Втім, якщо результату робочих нарад не буде, – зустріч Путіна та Ердогана буде неможливою.

Росія уникає відкритої конфронтації з Туреччиною

Після президентських виборів у Туреччині спостерігається певне напруження у відносинах Москви та Анкари. Новий склад кабінету міністрів, посилення англо-саксонського західного напрямку зовнішньої політики, звільнення командирів Азовсталі – ці кроки Туреччини не подобаються Кремлю, однак там утримуються від гострої критики.

Росія уникає відкритого конфлікту з Туреччиною: дивіться відео

"Росія відчуває свою слабкість і намагається не посилювати конфронтацію із Туреччиною на фоні невдач на фронті в Україні. Сильна турецька армія, ядерна зброя та сильний лідер – ті фактори, протистояти яким Москва не в змозі", – зазначив Раміз Юнус.

Туреччина намагається поновити зернову угоду

  • 3 серпня стало відомо, що після численних обстрілів портової інфраструктури України Реджеп Ердоган поговорив телефоном із Владіміром Путіним. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував дзвінок Ердогана, зазначивши, що він не діє з позиції лідера у перемовинах з Путіним.
  • Реджеп Ердоган заявив у розмові з Путіним, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації". Окрім того, турецький президент вказав на важливість Чорноморської ініціативи та додав, що вона є "містком миру".
  • 21 липня Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. За її результатами у Ердогана заявили, що є шанси на поновлення дії зернової угоди.