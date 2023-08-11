Про це 24 Каналу сказав американський політолог Раміз Юнус. Турецький лідер зацікавлений у тому, аби поновити експорт українського зерна у межах тристоронніх домовленостей.
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Сьогодні команди обох президентів напевне зустрічаються і ведуть переговори. На фоні залаштункових дискусій Росія атакує портову інфраструктуру України і таким чином намагається підіймати ставки та вимагати виконання своїх вимог,
– мовив політолог.
Якщо командам двох президентів вдасться досягнути попередніх домовленостей, лідери Росії та Туреччини зустрінуться особисто. Втім, якщо результату робочих нарад не буде, – зустріч Путіна та Ердогана буде неможливою.
Росія уникає відкритої конфронтації з Туреччиною
Після президентських виборів у Туреччині спостерігається певне напруження у відносинах Москви та Анкари. Новий склад кабінету міністрів, посилення англо-саксонського західного напрямку зовнішньої політики, звільнення командирів Азовсталі – ці кроки Туреччини не подобаються Кремлю, однак там утримуються від гострої критики.
Росія уникає відкритого конфлікту з Туреччиною: дивіться відео
"Росія відчуває свою слабкість і намагається не посилювати конфронтацію із Туреччиною на фоні невдач на фронті в Україні. Сильна турецька армія, ядерна зброя та сильний лідер – ті фактори, протистояти яким Москва не в змозі", – зазначив Раміз Юнус.
Туреччина намагається поновити зернову угоду
- 3 серпня стало відомо, що після численних обстрілів портової інфраструктури України Реджеп Ердоган поговорив телефоном із Владіміром Путіним. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував дзвінок Ердогана, зазначивши, що він не діє з позиції лідера у перемовинах з Путіним.
- Реджеп Ердоган заявив у розмові з Путіним, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації". Окрім того, турецький президент вказав на важливість Чорноморської ініціативи та додав, що вона є "містком миру".
- 21 липня Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. За її результатами у Ердогана заявили, що є шанси на поновлення дії зернової угоди.