Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що Ердоган на сьогодні чи не єдина людина, яка може розмовляти з Путіним з позиції сили.
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"З огляду на ситуацію в Росії Путіну було б логічно дати себе вмовити Ердогану. Турецький президент дає російському хороший привід "зберегти обличчя" і без великої ганьби повернутись до зернової угоди", – зазначив Яковенко.
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Зокрема, Ердоган має сильніший флот, ніж Путін, а також не менші амбіції на Чорне море.
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"У мене є сильні сумніви, що Путін приїде до Ердогана. Хоча Туреччина не приєдналася до Римського статуту і в Ердогана немає обов'язку видати Путіна Міжнародному суду, але така можливість існує", – додав Яковенко.
Найімовірніше, Путін надасть перевагу дистанційній розмові.
Російсько-турецькі відносини: останні новини
- Ердоган і Путін мали телефонну розмову 2 серпня. Зокрема, вони домовились про візит російського диктатора в Туреччину.
- Якщо Путін таки наважиться на поїздку, то візит має відбутись останнього тижня серпня. Одна з тем зустрічі – відновлення зернової угоди.
- До слова, Росія може бути причетною до вибуху в турецькому порту 7 серпня. Унаслідок інциденту постраждали люди.