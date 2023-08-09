Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Эрдоган на сегодня едва ли не единственный человек, который может разговаривать с Путиным с позиции силы.
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"Учитывая ситуацию в России Путину было бы логично дать себя уговорить Эрдогану. Турецкий президент дает российскому хороший повод "сохранить лицо" и без большого позора вернуться к зерновой сделке", – отметил Яковенко.
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В частности, у Эрдогана есть более сильный флот, чем у Путина, а также не меньшие амбиции на Черное море.
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"У меня есть сильные сомнения, что Путин приедет к Эрдогану. Хотя Турция не присоединилась к Римскому уставу и у Эрдогана нет обязанности выдать Путина Международному суду, но такая возможность существует", – добавил Яковенко.
Скорее всего, Путин предпочтет дистанционный разговор.
Российско-турецкие отношения: последние новости
- Эрдоган и Путин разговаривали 2 августа. В частности, они договорились о визите российского диктатора в Турцию.
- Если Путин таки решится на поездку, то визит должен состояться на последней неделе августа. Одна из тем встречи – возобновление зерновой сделки.
- К слову, Россия может быть причастна к взрыву в турецком порту 7 августа. В результате инцидента пострадали люди.